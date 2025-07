WhatsApp: arrivano gli stati di gruppo senza notifiche moleste

La versione beta 25.19.10.76 di WhatsApp per iOS introduce una funzione che elimina il fastidio delle notifiche di massa: gli stati dedicati ai gruppi.

Stati di gruppo WhatsApp: finalmente senza notifiche spam

Quante volte sarà capitato di ricevuto decine di notifiche perché qualcuno ha taggato il gruppo della famiglia, del lavoro o degli amici nei suoi stati? Quel suono continuo del telefono che vibra, quella valanga di avvisi che arrivano tutti insieme… È un meccanismo che funziona, ma che spesso diventa invasivo e fastidioso.

La nuova funzione permette di creare status visibili esclusivamente ai membri di un gruppo specifico, senza inviare notifiche di menzione a nessuno. Come funziona? Si accede alle informazioni del gruppo, si sceglie il tipo di contenuto: foto, video, testo, musica o layout, e si pubblica direttamente per il gruppo. Zero notifiche spam.

Finalmente sarà possibile condividere momenti con i propri gruppi WhatsApp senza la paura di disturbare chi magari in quel momento è occupato o semplicemente non vuole ricevere notifiche continue. Gli aggiornamenti restano visibili per 24 ore come gli stati normali, ma solo i membri del gruppo potranno vederli.

Sicurezza e privacy sempre al primo posto

Anche gli stati di gruppo sono protetti dalla crittografia end-to-end. I contenuti restano privati e sicuri all’interno del gruppo, senza possibilità di accesso esterno. Il sistema imposta automaticamente il pubblico corretto, eliminando il rischio di condividere per sbaglio contenuti privati del gruppo con altri contatti.