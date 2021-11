WhatsApp, ora gli sticker sono fai-da-te: come funziona

Novità in arrivo per WhatsApp: si tratta della possibilità di creare sticker personalizzati senza dover passare da applicazioni di terze parti, direttamente all'interno delle chat. Così facendo, il servizio di Meta (Facebook) mira a implementare una caratteristica inedita per fidelizzare i propri utenti, evitando che possano migrare verso le alternative della concorrenza.

Crea sticker personalizzati in WhatsApp: ecco come

Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto. Per l'occasione abbiamo chiamato in causa e scomodato il meme del decennio. Tutto molto bello, ma a conti fatti come funziona?

Al momento la feature risulta accessibile solo dalla versione Web del servizio, quella che si trova puntando il browser all'indirizzo web.whatsapp.com (e a quanto pare non ancora per tutti). Una volta disponibile, può essere attivata semplicemente aprendo la sezione relativa agli sticker e facendo click sul pulsante “+ Crea”.

Premendolo viene chiesto di caricare un'immagine dal disco fisso, poi ci si trova di fronte a un editor in cui effettuare un ritaglio con proporzioni 1:1, uno scontorno, aggiungere emoji, un altro sticker (sì, uno sticker nello sticker), un testo oppure un disegno a mano libera.

Non è dato a sapere quando la nuova funzionalità raggiungerà tutti, né quando farà il suo debutto nella versione Desktop di WhatsApp (che tra le altre cose su Windows sta per essere innovata con un'edizione UWP). Al momento risultano del tutto assenti anche la sincronizzazione degli sticker creati con quelli accessibili da smartphone e la possibilità di eliminarli dall'archivio.