WhatsApp: arriva il supporto agli adesivi Lottie

WhatsApp sta silenziosamente rilasciando il supporto per gli adesivi Lottie, offrendo agli utenti un’esperienza di messaggistica più ricca e coinvolgente. Questa nuova funzionalità, ora disponibile per tutti gli utenti che hanno installato la versione più recente di WhatsApp per iOS e Android, consente di condividere adesivi avanzati con animazioni fluide, transizioni ed effetti dinamici.

Il primo pacchetto ufficiale di adesivi Lottie

L’introduzione del supporto per gli adesivi Lottie avviene attraverso un nuovo pacchetto di adesivi disponibile nello Sticker Store ufficiale di WhatsApp. Il pacchetto, intitolato “I’m Just a Girl” e progettato da BUCK, rappresenta il primo esempio di adesivi ufficiali creati con il framework Lottie. Gli utenti possono iniziare a sperimentare i vantaggi degli adesivi Lottie scaricando questo pacchetto e condividendo i suoi adesivi nelle loro conversazioni.

Gli adesivi Lottie, grazie alle animazioni basate su vettori, offrono una qualità superiore rispetto agli adesivi WebP, il formato precedentemente supportato da WhatsApp. Le animazioni degli adesivi Lottie risultano più fluide, dettagliate e vivaci, mantenendo la loro qualità indipendentemente dalle dimensioni. Al contrario, gli adesivi WebP, pur essendo efficienti e di alta qualità, si limitano ad animazioni più semplici e statiche. Condividendo gli sticker del nuovo pacchetto, gli utenti noteranno immediatamente la migliore qualità delle animazioni degli adesivi Lottie.

Sebbene al momento WhatsApp abbia rilasciato un solo pacchetto di adesivi con supporto per Lottie, è lecito aspettarsi che in futuro venga data la possibilità ad altri sviluppatori di creare i propri adesivi Lottie utilizzando app di terze parti. Questa funzionalità, insieme alle emoji animate, consentirà una maggiore creatività e varietà nelle opzioni degli adesivi disponibili per gli utenti.

Disponibilità per tutti gli utenti

Il supporto per gli adesivi Lottie è ora accessibile a tutti gli utenti che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp per Android dal Google Play Store, di WhatsApp per iOS dall’App Store e delle app per desktop. Per godere di una migliore esperienza con gli adesivi, è consigliabile assicurarsi di aver installato la versione più recente di WhatsApp.