WhatsApp permetterà lo switch tra diversi account su iPhone

Una delle funzionalità più richieste dagli utenti di WhatsApp che hanno un iPhone è quella che permette di effettuare lo switch tra diversi account, come già avviene su Android. Il team di Meta impegnato sull’applicazione ci sta lavorando dall’inizio dell’anno e i tempi sembrano essere ormai quasi maturi per assistere al lancio. O almeno all’avvio della fase di test.

Più account WhatsApp sullo stesso iPhone

Torniamo a scriverne oggi, riprendendo una segnalazione pubblicata dalla sempre attenta redazione del sito WABetaInfo (da cui abbiamo tratto l’immagine qui sotto). È relativa alla versione 25.19.10.74 per iOS, appena rilasciata attraverso il programma TestFlight. Si tratta di una novità ancora in fase di sviluppo e al momento non disponibile per una prova, ma individuata all’interno del codice.

La funzionalità sarà inserita all’interno delle impostazioni, consentendo di aggiungere un account diverso da quello già configurato e di passare dall’uno all’altro in un istante. Ognuno dei profili verrà gestito in modo indipendente, con impostazioni, cronologia delle chat e notifiche separate.

Switch immediato, chat separate

Lo switch è immediato, non sono richieste una nuova autenticazione né il riavvio dell’applicazione. Una volta completata l’operazione, compare un pop-up di conferma nella parte inferiore dello schermo, come visibile nel primo dei due screenshot.

Per quanto riguarda le notifiche, Meta potrebbe aver trovato la soluzione ideale. Quando è attivo l’account 1 e l’utente riceve un messaggio sull’account 2, mostra un avviso formattato in modo specifico, con il nome del mittente e quello del relativo profilo (account 2). Questo permette di non far confusione, ad esempio, tra le conversazioni personali e quelle del lavoro. Un tap attiva immediatamente il passaggio, così da poterlo leggere per intero ed eventualmente rispondere.

Naturalmente, per poter gestire due account WhatsApp in contemporanea sullo stesso iPhone è necessario aver configurato due numeri di telefono. Una situazione sempre più comune, considerando l’adozione ormai su larga scala delle eSIM.