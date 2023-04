WhatsApp, la tastiera si prepara alla rivoluzione dell'interfaccia

Oltre alle emoji animate a quanto pare su WhatsApp stanno per arrivare altre novità importanti per quanto concerne l’esperienza delle conversazioni. Stando a quanto condiviso dai colleghi di WABetaInfo, infatti, nella più recente beta 2.23.9.2 di Whatsapp per Android è apparsa una versione rivista della tastiera, con un’interfaccia che mostra un cambiamento importante concepito per rendere il servizio di messaggistica più moderno e pratico da usare.

WhatsApp cambia interfaccia tastiera

Come potete vedere nell’immagine sottostante, catturata proprio dai tester di WABetaInfo, gli sviluppatori di casa Meta stanno ridisegnando la tastiera, spostando la barra di selezione del tipo di tastiera verso l’alto e introducendo un design a lunga pillola che include le schede per Emoji, GIF e Sticker.

La barra delle categorie, pertanto, consentirà anche l’accesso semplificato a diverse categorie di emoji; di conseguenza, riteniamo questo update perfetto per trovare rapidamente la faccina desiderata, con pochi tap. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare in futuro in quanto questa funzionalità è ancora in fase sperimentale, ergo in fase di sviluppo. Peraltro, i tester hanno notato che l’aggiornamento in questione interromperà il supporto dell’app di messaggistica alle versioni di Android inferiori alla 5.0.

In attesa di maggiori novità in merito a questa modifica dell’interfaccia, comunque ben gradita in quanto rende visibilmente più moderna l’applicazione, ricordiamo che circa una settimana fa sono arrivate su WhatsApp tre nuove funzionalità di sicurezza, disponibili grazie al più recente update stabile del servizio.