WhatsApp: tastierino numerico per chiamate anche su iPhone

WhatsApp per iPhone si appresta a far largo a una funzione già disponibile da qualche tempo per Android: il tastierino numero virtuale per le chiamate. A scoprire la novità è stata la redazione di WABetaInfo nell’ultima build Beta in distribuzione per iOS, accessibile tramite iscrizione al programma di Beta test della celebre app di messaggistica tramite TestFlight

WhatsApp: il tastierino numerico arriva anche su iOS

Funziona alla stesa maniera del classico tastierino numerico “di serie”dell’iPhone e permette a un utente WhatsApp di chiamare un altro utente WhatsApp semplicemente digitandone il numero.

Ciò è particolarmente utile per interazioni rapide o chiamate una tantum, dove salvare il numero nella rubrica può essere inutile o scomodo. Ad esempio, gli utenti potrebbero aver bisogno di chiamare un’azienda o un servizio solo una volta e non vogliono che il loro elenco di contatti sia ingombrato da voci temporanee. Questa funzione aiuta WhatsApp a migliorare il processo consentendo agli utenti di digitare semplicemente il numero di telefono e avviare immediatamente la chiamata.

Come anticipato, la funzionalità è presente già su Android, sebbene sino ad ora sia rimasta un pò nascosta, probabilmente perché non particolarmente avanzata o evoluta, in quanto funzionate solo con numeri WhatsApp registrati, sebbene non sia necessario averli salvati nei contatti.

Per trovare il dialer su iPhone è sufficiente dirigersi nella sezione Chiamate premendo sulla relativa voce che si trova sul menu in basso a destra, poi premere il pulsante verde con il simbolo della cornetta telefonica sempre in basso a destra e scegliere l’opzione Chiama un numero.