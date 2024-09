WhatsApp: temi per le chat in dirittura d'arrivo

Il fatto che WhatsApp intendesse rendere disponibile dei temi per le chat era già emerso nei mesi scorsi, ma nelle ultime ore sono stati diffusi nuovi e interessanti dettagli a questo proposito che consentono di farsi un’idea ancora più precisa della novità in arrivo.

WhatsApp: 11 temi di chat predefiniti

Nell’ultima beta di WhatsApp per Android, precisamente la versione 2.24.20.12, il team di WABetaInfo è riuscito ad attivare dei flag per vedere come si presenta la nuova funzione una volta rilasciata pubblicamente. Il risultato è mostrato nell’immagine sottostante.

Sono disponibili 11 temi di chat predefiniti, così da rendere più semplice per gli utenti il processo di personalizzazione delle loro conversazioni, con la possibilità di regolare il livello di luminosità quando viene impostato un tema scuro, ottenendo un’esperienza visiva maggiorente confortevole quando le condizioni di illuminazione non sono tra le migliori.

Quando viene selezionato un tema, sia lo sfondo che i colori della bolla della chat si adattano in automatico per riflettere lo stile scelto, rendendo l’interfaccia più coerente.

È tuttavia possibile cambiare lo sfondo in modo indipendente, mantenendo il nuovo colore della bolla delle chat, avendo così il massimo controllo possibile sull’interfaccia di WhatsApp.

È importante notare che il tema sarà visibile soltanto a chi lo imposta e non anche agli altri partecipanti alla chat, il che garantisce la possibilità di personalizzare l’aspetto dell’app di messaggistica senza però andare in qualche modo a ledere la privacy.

Al momento, non è dato sapere quando la novità verrà resa disponibile su larga scala, potrebbero volerci settimane o mesi.