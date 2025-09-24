WhatsApp traduce i messaggi in tempo reale su Android e iOS

WhatsApp ha appena introdotto una funzione fighissima. La traduzione dei messaggi direttamente all’interno delle chat. Da oggi, se si riceve un messaggio in una lingua che non si conosce, c’è una soluzione semplice! Basta tenere premuto sul testo e selezionare “Traduci”. Si potrà scegliere sia la lingua di origine che quella di destinazione, e persino scaricare i pacchetti linguistici per utilizzarli anche offline. La funzione è disponibile sulle chat individuali, sui gruppi e persino nei canali.

WhatsApp ora traduce i messaggi direttamente nelle chat

Gli utenti Android hanno un vantaggio in più. Possono attivare la traduzione automatica per un’intera conversazione. Questo significa che ogni messaggio futuro verrà tradotto in tempo reale, senza dover intervenire manualmente. L’ideale per chi comunica spesso con persone che parlano lingue diverse. Oppure per seguire canali internazionali senza l’ostacolo della lingua.

WhatsApp ci tiene a rassicurare gli utenti sulla privacy. Tutto quello che si traduce rimane sul proprio telefono. I messaggi non vengono mai inviati sui loro server per la traduzione, e la crittografia end-to-end funziona come sempre.

Le lingue disponibili: Android vs iPhone

La funzione è già attiva per gli utenti Android e iPhone. Android per ora si deve accontentare di sei lingue: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. Gli utenti iPhone sono più fortunati con ben 20 lingue disponibili, e c’è anche l’italiano! Nella lista ci sono pure francese, giapponese, coreano, turco e vietnamita. Per il momento non si sa quando la funzione arriverà su WhatsApp Web o nelle app desktop per Windows e Mac.