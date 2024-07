WhatsApp: arriva la trascrizione dei vocali su Android

WhatsApp sta finalmente portando la tanto attesa funzione di trascrizione dei messaggi vocali sulla versione Android, più di un anno dopo il suo debutto su iOS. Questa nuova funzionalità promette di semplificare la comunicazione e di rendere l’app ancora più accessibile e user-friendly.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la funzione di trascrizione dei messaggi vocali è attualmente in fase di distribuzione agli utenti del canale beta di WhatsApp, in particolare nella versione 2.24.15.5 dell’app. Se si è iscritti al programma beta e si è ricevuto l’aggiornamento, è possibile attivare la funzione accedendo all’opzione Chat nelle impostazioni dell’app.

Supporto iniziale per cinque lingue

Al momento del lancio, la funzione di trascrizione dei messaggi vocali su Android supporterà cinque lingue: inglese, spagnolo, portoghese (Brasile), russo e hindi. Questa selezione suggerisce che WhatsApp potrebbe inizialmente focalizzarsi sulle regioni in cui queste lingue sono ampiamente parlate, per poi espandersi ad altre aree in un secondo momento. È importante notare che la versione iOS dell’app già supporta un numero maggiore di lingue, il che fa sperare in un’ulteriore espansione del servizio su Android in futuro.

Come funziona la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp

Una volta abilitata la funzione di trascrizione dei messaggi vocali, WhatsApp richiederà all’utente di scaricare un pacchetto di dati linguistici per avviare il processo di trascrizione. L’app si basa sul riconoscimento vocale del dispositivo per fornire trascrizioni crittografate end-to-end, garantendo così la privacy e la sicurezza delle conversazioni. I messaggi vocali verranno trascritti automaticamente e le trascrizioni appariranno nella lingua selezionata all’interno della bolla del messaggio vocale, rendendo più facile e veloce la lettura del contenuto.

Tempistiche di rilascio

Sebbene WhatsApp non abbia ancora condiviso dettagli specifici riguardo al lancio ufficiale della funzione di trascrizione dei messaggi vocali su Android, si prevede che la novità possa raggiungere il canale stabile nelle prossime settimane.