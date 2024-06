WhatsApp: trasferimento chat con codice QR universale

WhatsApp sta lavorando per implementare una nuova funzionalità che consente di trasferire facilmente le chat da un vecchio dispositivo a uno nuovo, in aggiunta alle opzioni di backup che sono già disponibili, sfruttando i codici QR. Le prime segnalazioni tal riguardo erano in realtà già emerse la scorsa estate, ma ora la distribuzione sembra poter riguardare un numero maggiore di utenti.

WhatsApp: trasferimento chat con QR code anche tra piattaforme diverse

A riferire la buona nuova è stata la redazione di WABetaInfo, secondo cui WhatsApp sta per l’appunto lavorando a un metodo di trasferimento basato su QR code. Questo significa che sarà sufficiente effettuare la scansione un codice QR con il nuovo dispositivo per trasferire l’intero storico delle conversazioni, senza dover intavolare altre procedure, anche tra piattaforme diverse tra loro.

La vera novità, rispetto a quanto emerso mesi addietro, è infatti questa: la possibilità di attuare il trasferimento tra sistemi operativi differenti, dunque, ad esempio, da Android ad iPhone e viceversa.

Da tenere presente che allo stato attuale WhatsApp già supporta supporta la migrazione della cronologia della chat tra dispositivi iOS e Android, ma questo richiede agli utenti di accedere a una sezione separata e utilizzare un cavo fisico per completare il processo. Inoltre, le vecchie versioni di Android non sono compatibili con questa funzione di migrazione, il che limita la fruizione della stessa solo a coloro che dispongono delle più recenti versioni del sistema operativo mobile del “robottino verde”.

Quando la funzione verrà distribuita su larga scala al momento non è dato saperlo, in quanto scovata nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, ma se tutto andrà per il verso giusto non sarà necessario attendere ancora a lungo.