WhatsApp: novità importante per l'ultimo accesso

Finalmente, dopo alcuni mesi trascorsi conducendo la necessaria fase di test, fa il suo esordio ufficiale in queste ore su WhatsApp una tra le funzionalità più richieste dalla community. È quella che consente di nascondere l’ultimo accesso solo ad alcuni dei propri contatti, rendendolo invece visibile a tutti gli altri. Come si può facilmente immaginare, è stata pensata in modo da garantire un controllo più granulare sulla privacy e sulle interazioni con gli altri utenti.

Ultimo accesso: la novità di WhatsApp

Tutto ciò che bisogna fare per accedere all’opzione è recarsi all’interno delle “Impostazioni”, aprire la voce “Account”, poi “Privacy” e infine “Ultimo accesso”. Ci si trova così di fronte a quattro possibili scelte (riportate nello screenshot qui sotto): “Tutti”, “I miei contatti”, “I miei contatti eccetto…” e “Nessuno”. Come si legge sulle pagine del supporto ufficiale, selezionando la terza avviene quanto segue.

Il tuo ultimo accesso, l’immagine del profilo, la sezione Info o lo stato saranno visibili ai contatti presenti nella rubrica del tuo telefono, tranne quelli che decidi di escludere.

Ovviamente, selezionando “I miei contatti eccetto…” non sarà possibile visualizzare gli stessi dettagli che si stanno nascondendo condivisi dai contatti specificati. Questo già avviene comunque con “Nessuno”.

Nel caso in cui l’opzione ancora non dovesse comparire, niente panico, arriverà con la ricezione del prossimo aggiornamento. Volendo è possibile forzare la procedura, controllandone la disponibilità attraverso le piattaforme Play Store di Google (su Android) o App Store di Apple (su iOS) e procedendo così al download manuale.

Oggi debuttano su WhatsApp anche alcune nuove funzionalità dedicate alle chiamate vocali di gruppo, introdotte con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’esperienza, soprattutto nelle situazioni più movimentate. Tutti i dettagli nell’articolo dedicato pubblicato su queste pagine.

