WhatsApp Web cambia volto: ecco i nuovi temi per le chat

WhatsApp Web sta per accogliere il supporto ai temi, permettendo così di personalizzare l’aspetto delle singole chat. Non si tratta certo di una rivoluzione, ma la novità contribuirebbe comunque a rendere l’esperienza utente più uniforme su tutte le piattaforme: Android, iOS e desktop. Infatti, nelle applicazioni mobile questa opportunità è prevista da tempo.

I temi anche per le chat di WhatsApp Web

L’immagine qui sotto è stata condivisa dalla redazione del sito WABetaInfo, come sempre un punto di riferimento. Ci sono in totale 49 opzioni di colore per lo sfondo dei messaggi. Per ogni conversazione è possibile selezionarne una specifica, così da distinguerla dalle altre: ad esempio, a quelle lavorative è possibile associare il blu e a quelle personali l’arancio, in modo da poterle distinguere con un semplice sguardo.

Come spesso accade in questi casi, si tratta di una novità al momento sottoposta a una fase di test. Servirà del tempo per controllare che tutto funzioni per il meglio, raccogliendo i feedback ed eventualmente intervenendo con correzioni mirate, prima del rollout.

L’addio dell’app nativa si fa sentire

Ricordiamo che WhatsApp Web è rimasta l’unica opzione disponibile per accedere alla piattaforma da desktop, sui computer. Nei mesi scorsi, Meta ha deciso di abbandonare l’app nativa, obbligando così a utilizzare un’interfaccia poco ottimizzata per quanto riguarda l’impiego delle risorse. Si arriva a consumare 1 GB di RAM quando il software è eseguito in background, fino a 3 GB con le chat attive.

Stanno arrivando gli username

La scorsa settimana ha preso il via la distribuzione di un’altra novità importante per WhatsApp, attesa a lungo: è quella relativa agli username. Con l’arrivo dei nomi utente viene meno la necessità di condividere il numero di telefono per iniziare una conversazione, una tutela in più per la privacy e (si spera) uno strumento efficace contro lo spam.