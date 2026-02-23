WhatsApp su Windows 11: Resume riprende le chat dal telefono

Per chi ha invidiato gli utenti Apple per la possibilità di iniziare qualcosa su iPhone e continuarla su Mac senza battere ciglio, Microsoft sta lavorando per offrire lo stesso lusso nell’ecosistema Android-Windows. Si chiama Resume, è l’equivalente di Handoff di Apple, e dopo Spotify, il primo servizio ad averlo integrato con l’aggiornamento di febbraio 2026, il prossimo in lista sembra essere WhatsApp.

Le tracce dell’integrazione di WhatsApp con il sistema Resume sono emerse nelle build sperimentali di Windows 11. La funzionalità è ancora in fase di sviluppo.

Resume riprende sul PC Windows le chat di WhatsApp sul telefono, come funziona

Resume consente di riprendere sul PC un’attività che si stava facendo sul telefono Android, senza ricominciare da zero. L’app Android comunica cosa si sta facendo tramite una tecnologia chiamata AppContext. Per esempio, in un’app di messaggistica, quale chat è aperta e se si sta scrivendo un messaggio.

Ma WhatsApp non sincronizza già tutto in tempo reale? Sì, le conversazioni sono visibili su tutti i dispositivi collegati. Ma Resume fa qualcosa di diverso. Se si è nel bel mezzo di una conversazione lunga sul telefono, Resume porta automaticamente al punto esatto della chat sul PC, senza dover cercare il contatto, aprire la conversazione e scorrere fino a dove si era rimasti.

Si ipotizza anche che Resume potrebbe permettere di trasferire una chiamata WhatsApp dallo smartphone al computer, un po’ come passare una telefonata dall’iPhone al Mac. Ma su questo Microsoft non si è ancora espressa ufficialmente.

Disponibilità

La funzionalità è apparsa per la prima volta a gennaio 2026 nelle build di anteprima di Windows 11, prima di scomparire. Il fatto che sia riemersa nelle build sperimentali più recenti indica che lo sviluppo prosegue, anche se non c’è una data di rilascio.

Microsoft ha rilasciato un SDK per integrare Resume nelle app Android. Spotify è stata il primo ad adottarlo, WhatsApp potrebbe essere la prossima applicazione. Per l’ecosistema Android-Windows, che ha sempre sofferto il confronto con quello Apple in termini di continuità, ogni app in più conta.