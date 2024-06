WiFi pubblici pericolosi: proteggiti con Cyberghost VPN (sconto 83%)

Parliamo di WiFi pubblici pericolosi. Sai cosa vuol dire? Che la vulnerabilità che li contraddistingue mette a repentaglio la privacy e i dati di tutti coloro che li usano mentre fanno colazione al bar oppure aspettano il volo in aeroporto. Gli hacker, i governi e gli stessi ISP non aspettano altro per rubare i dati e usarli o venderli. Come rimediare? Utilizzando una VPN.

Non tutti i servizi sono affidabili, mentre sono veramente pochi quelli che uniscono qualità e prezzo. Un nome su tutte? Cyberghost. Questa rete privata virtuale non solo difende la tua privacy, ma lo fa in modo talmente efficace che anche un hacker professionista desisterebbe. Adesso puoi abbonarti per due anni con lo sconto dell’83% + 4 mesi extra gratis.

Protezione totale sui WiFi pubblici pericolosi con CyberGhost VPN

CyberGhost VPN, oltre a proteggere dati e privacy, nasconde completamente la tua attività online quando guardi contenuti in streaming, giochi, fai shopping o bonifici bancari. In pratica, sei come un fantasma del web. Insomma, con CyberGhost puoi dormire sonni tranquilli.

Qualsiasi entità che tenti di intercettarti, si troverà davanti un vero e proprio muro crittografato, un rebus impossibile da risolvere. In altre parole, sei intoccabile.

La protezione di CyberGhost viene estesa fino a 7 dispositivi, con un’infinità di server sparsi in oltre 100 paesi. Non si tratta solo di sicurezza, ma anche di velocità. La tua connessione sarà stabile e rapidissima, ideale per tutte le tue attività online, dal download di file pesanti allo streaming ininterrotto.

Se tutto questo non basta a convincerti, c’è sempre la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni. Hai praticamente più di un mese per provare a vedere se il servizio è di qualità. Fidati, con lo sconto dell’83% e 4 mesi gratuiti, sarà così. Attiva oggi stesso Cyberghost VPN, perché ti servirà per proteggerti mentre usi i WiFi pubblici pericolosi.