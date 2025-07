Wimbledon 2025: dove vedere le semifinali, con Sinner contro Djokovic

Nonostante il problema al polso, Jannik Sinner ce l’ha fatta: ha battuto Shelton e si è qualificato per le semifinali di Wimbledon 2025. Domani se la vedrà con Djokovic, che ha avuto la meglio in 4 set su un ottimo Flavio Cobolli.

L’altro match vedrà di fronte Alcaraz e Fritz, con lo spagnolo favorito per un posto in finale. Oggi invece si giocano le semifinali del torneo femminile: Sabalenka vs Anisimova e Bencic vs Swiatek. Tutte le partite si possono vedere in streaming su NOW al prezzo in offerta di 14,99€ al mese (abbonamento di un anno), oppure 24,99€ per un mese e basta.

Wimbledon 2025: il programma delle semifinali

Oggi si giocano le semifinali del torneo di Wimbledon femminile, ovvero:

Sabalenka vs Anisimova (ore 14.30);

(ore 14.30); Bencic vs Swiatek (ore 15.40).

Per quanto riguarda invece il torneo maschile, entrambe le semifinali si terranno domani, con orari simili (si tratta sempre di orari indicativi), ma ancora da definire. Sinner proverà ad arrivare per la prima volta in finale a Wimbledon, mentre Alcaraz e Djokovic hanno l’obiettivo di reincontrarsi dopo l’atto conclusivo della scorsa edizione. Possibile outsider è Fritz, che però non è favorito.

Tutti i match di Wimbledon e degli altri tornei ATP e WTA del tennis mondiale possono essere visti in streaming su NOW. Insieme a molti altri sport, tra cui F1, MotoGP, le coppe europee di calcio della stagione 2025-26, NBA e tanto altro.

C’è la possibilità di acquistare due tipologie di abbonamenti. La prima è la formula di un anno a 14,99€ al mese, che ha un grosso vantaggio: paghi 7 mesi invece di 12, gli altri 5 sono completamente gratis. In alternativa, è possibile optare per il piano di un mese secco a 24,99€. Per tutti i dettagli della promozione in corso basta andare sul sito di NOW.