A Wimbledon ci pensa l'IA a fornire la telecronaca, grazie a IBM

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in settori esterni alla tecnologia sta diventando sempre più naturale e intuitivo. Ad esempio, sapevate che Marvel ha creato l’intro di Secret Invasion con l’IA? Si tratta di un caso particolare, al momento, ma in futuro potrebbe diventare una prassi diffusa. Anche nello sport il destino sembra lo stesso, dato che a Wimbledon l’IA farà la telecronaca del torneo per il 2023 su sito Web e applicazione ufficiale. La partnership tra IBM e l’All England Club ha dato luce a un chatbot basato sul “linguaggio unico del tennis”, che permetterà agli spettatori di osservare molti più dati sui tennisti e sui match.

Wimbledon diventa avanzato grazie ai modelli IA

Il torneo di Wimbledon, che potrà essere visto su Sky dal 3 luglio al 16 luglio 2023, o anche abbonandosi a NOW TV, vedrà l’uso della piattaforma AI WatsonX di IBM per introdurre una copertura più avanzata della competizione in ogni sua fase. Tramite sito web e app, infatti, sarà possibile osservare dati mirati come movimento dei tennisti, velocità dei servizi e movimento della palla durante qualsiasi match, ricevendo commenti testuali e audio generati dall’intelligenza artificiale.

Per l’All England Club non si tratta di una vera e propria novità in quanto WatsonX viene già utilizzata internamente per modelli IA capaci di analizzare le prestazioni dei giocatori e fornire loro tutti i dati riguardanti le partite. I fan, invece, noteranno questa rivoluzione a Wimbledon osservando informazioni sorprendenti in merito ai professionisti che scenderanno in campo.

IBM si è già espressa al riguardo, come ripreso da The Guardian, affermando che l’IA generativa potrebbe rivoluzionare le competizioni sportive tra telecronaca, analisi avanzate degli atleti e approfondimenti in tempo reale tramite dispositivi come smartphone, smart TV e computer.

