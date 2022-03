Windows 1.0: scovato un easter egg dopo 37 anni

Non è assolutamente una novità il fatto che gli sviluppatori si dilettino nell’inserire degli easter egg nei loro software, per divertire e premiare gli utenti più curiosi e appassionati. A volte, però, alcuni possono risultare più difficili di altri da scovare e magari rimanere celati per anni. È esattamente questo ciò che si è verificato con l’ormai vetusto Windows 1.0 e l’easter egg dedicato al suo team emerso soltanto nel corso delle ultime ore.

Windows 1.0: ecco l’easter egg con i nomi degli sviluppatori

Ebbene, dopo 37 anni dal lancio di Windows 1.0 RTM, l’utente Twitter Lucas Brooks ha comunicato di aver scovato un easter egg presente sul sistema operativo, visibile nello screenshot sottostante, che mostra un elenco degli sviluppatori che ha lavorato da esso. Tra questi figura pure Gabe Newell, noto soprattutto per essere il presidente di Valve, il quale, forse non tutti lo sanno, prima di fondare la propria compagnia lavorò per Microsoft per alcuni anni, dal 1983 al 1996.

L’easter egg in sé è piuttosto semplice, dunque, ma ad essere assai particolare è la modalità con cui è stato trovato. È contenuto in una parte del software alla quale non si può accedere con mezzi convenzionali. Lucas Brooks ha infatti dovuto modificare alcune linee di codice affinché venisse visualizzato. I dati sono nascosti in un file bitmap crittografato che mostra una faccia sorridente. È interessante notare che l’utente segnala che nel 1985 era praticamente impossibile decifrare il file visto che gli strumenti necessari per farlo non esistevano.

Altra cosa da sottolineare è che l’easter egg è stato tramandato anche alle versioni successive del sistema operativo, per cui il medesimo elenco di nomi può essere scovato pure su Windows 2.11.