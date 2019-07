Microsoft conferma per oggi il ritorno di Windows 1.0, quasi 34 anni dopo il debutto originale. Il sistema operativo sarà a breve disponibile per tutti coloro che desiderano prendere parte a quella che il gruppo di Redmond definisce la Computing Revolution. O almeno questa è la promessa. Ad annunciarlo un nuovo post condiviso sui profili social ufficiali.

Ancora poco chiaro a cosa punti la campagna. Si è iniziato a parlarne nei giorni scorsi con la comparsa del primo enigmatico tweet. Lo abbiamo fatto ieri ipotizzando una qualche forma di associazione con il lancio di Stranger Things 3 su Netflix. Oggi in Rete spuntano nuove ipotesi, alcune delle quali parecchio fantasiose. C’è chi ipotizza un reboot della piattaforma, una virata definitiva e decisa verso l’open source, strada già intrapresa da Microsoft con l’avvicinamento al mondo Linux, l’acquisizione di GitHub e il rilascio del codice sorgente della Calcolatrice.

Be a part of the computing revolution and get your copy of Windows 1.0 today! pic.twitter.com/VJzgYnfEvB

— Windows (@Windows) July 3, 2019