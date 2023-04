Windows 10 21H2 raggiungerà fine servizio a breve

Dopo la distribuzione dell’aggiornamento di marzo 2023 per Windows 10, Microsoft ha iniziato a diffondere una comunicazione molto importante per quanto concerne il sistema operativo della scorsa generazione. Proprio da ieri, 6 aprile 2023, la società di Redmond ha confermato che Windows 10 versione 21H2 raggiungerà la fine del servizio tra due mesi. Per l’esattezza, il 13 giugno 2023.

Windows 10 21H2 si avvicina alla fine

Cosa significa “fine del servizio”? Come gli utenti Windows sanno bene, si tratta del mancato ricevimento degli aggiornamenti mensili della sicurezza e della qualità con correzioni di bug e patch per le minacce alla sicurezza scoperte di recente. In breve, non vi sarà alcun supporto tecnico e di sicurezza dopo tale data. In questo modo, Microsoft spinge l’adozione del nuovo sistema operativo e cerca di convincere i consumatori della bontà degli update.

Scendendo nel dettaglio, Microsoft spiega che i clienti che contattano il supporto ufficiale dopo tale data verranno indirizzati automaticamente ad eseguire l’update del dispositivo all’ultima versione di Windows 10 o direttamente a Windows 11, cosicché il computer possa continuare a ricevere patch.

I sistemi operativi interessati sono dunque Windows 10 Home, Pro, Pro Education e Pro per workstation. Al momento della fine del servizio, in breve, il consiglio è quello di completare il passaggio a Windows 11. Del resto, l’ultima iterazione del sistema operativo è migliorata sensibilmente rispetto al lancio e non presenta più le medesime criticità notate originariamente.

Peraltro, in questi mesi stanno arrivando novità importanti proprio in Windows 11, persino per piccole feature essenziali come Alt + Tab.