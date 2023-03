Windows 10, update marzo 2023 causa non pochi problemi

Il lancio del Patch Tuesday di marzo 2023 per Windows 10 non è avvenuto senza intoppi. In fondo, come gli utenti Windows sanno bene, si verificano sempre problemi in occasione degli aggiornamenti mensili del sistema operativo. Non bastavano infatti i rallentamenti degli SSD su Windows 11: anche gli utenti Windows 10 hanno problemi dopo l’ultimo update.

Cosa succede a Windows 10 a marzo 2023

Questo mese Microsoft ha pubblicato la patch KB5023696 con numerose correzioni di sicurezza, dal download obbligatorio. Pochi giorni dopo l’installazione, però, diversi utenti hanno contattato la società di Redmond tramite le pagine di supporto per segnalare cali di prestazioni, schermate blu ripetute e anche surriscaldamento dei dispositivi.

Alcuni utenti parlano di “ventole che funzionano a piena potenza con l’ultimo aggiornamento”, mentre altri discutono dei “Blue Screen of Death continui” durante il normale utilizzo del computer. Le segnalazioni hanno raggiunto Microsoft e anche il supporto di vari produttori di computer, tra cui Dell, e comprendono persino messaggi di errore come 0x800f081f, 0x800f0984, 0x800f0922 mostrati durante il processo di installazione della patch.

Insomma, sembra proprio che l’ultimo Patch Tuesday di marzo per Windows sia compromesso da glitch, bug e disguidi tecnici di vario genere.

Come risolvere il problema

Al momento, in attesa di un fix definitivo fornito da Microsoft – che non ha ancora idee sulle cause e sulle possibili soluzioni -, l’unico rimedio consiste nella disinstallazione dell’aggiornamento. Ma come si fa?

Vai su Impostazioni > Windows Update

Clicca su “Visualizza cronologia aggiornamenti”, poi su “Disinstalla aggiornamenti”

Seleziona l’ultima patch installata dall’elenco (KB5023696 e KB5023697 su Windows 10)

Disinstalla e riavvia il dispositivo

Dopodiché, si consiglia di attendere nuove comunicazioni da Microsoft per procedere con la reinstallazione a tempo debito.