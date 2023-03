Windows 10 riceve Patch Tuesday di marzo: importanti novità lato sicurezza

Altro mese, altro Patch Tuesday in arrivo per Windows 10 e Windows 11. Nel caso della penultima iterazione del sistema operativo firmato Microsoft le novità sono sempre meno, ma restano molto importanti. Se quindi avete Windows 10 nel vostro computer, meglio procedere con l’installazione dell’ultimo aggiornamento cumulativo per le versioni ancora supportate ufficialmente.

Windows 10 riceve il Patch Tuesday di marzo 2023

Anche a marzo Windows 10 ottiene la consueta patch mensile, questa volta limitata alle versioni 22H2, 21H2, 21H1 e 1809 del sistema operativo. Le patch sono altrimenti note con i codici KB5023696 e KB5023697 e il loro download è obbligatorio in quanto contengono aggiornamenti di sicurezza cruciali. In particolare, all’interno di questi update è incluso il fix a una falla critica di Microsoft SmartScreen che consente la diffusione libera del malware Magniber nei dispositivi bersaglio.

Tra le altre novità si notano dunque alcuni bug fix per Microsoft Edge, Azure Active Directory, Microsoft OneDrive e altri servizi del colosso di Redmond. In totale si parla comunque di ben 83 falle risolte, tra le quali figurano due vulnerabilità zero-day critiche già sfruttate dai cybercriminali.

Il Patch Tuesday di marzo 2023, ricordiamo, è disponibile esclusivamente per le succitate versioni del sistema operativo: ogni versione precedente di Windows 10 è invece nella fase “End of Service”, ovvero non riceverà più update ufficiali.

Come scaricare l’update

Per scaricare l’aggiornamento e installarlo sul proprio computer bastano davvero pochi passaggi. Solitamente, anzi, Windows 10 procederà automaticamente con l’intero processo una volta che Microsoft segnala la disponibilità tramite Windows Update. Se volete però assicurarvi del tutto, è sufficiente aprire le Impostazioni, cliccare su Windows Update e verificare la disponibilità dell’update tramite il pulsante “Controlla aggiornamenti”.