Windows 10 22H2: al via la distribuzione su larga scala

Coloro che non possono o non intendo effettuare il passaggio a Windows 11 e che stanno ancora usando Windows 10 di certo saranno ben felici di sapere che nelle scorse ore Microsoft ha comunicato che la versione 22H2 del suo penultimo sistema operativo è pronta per la distribuzione su larga scala.

Windows 1o 22H2 è pronto per l’ampia distribuzione

Ciò si traduce nel fatto che l’aggiornamento viene ora offerto mediante Windows Update a un numero maggiore di dispositivi che eseguono già Windows 10. L’aggiornamento, comunque, non viene installato in modo automatico, ma richiede sempre esplicito consenso da parte dell’utente. Inoltre, si comporta come se fosse una patch cumulativa mensile, pertanto anche le tempistiche per l’installazione sono simili e si evitano così le lunghe attese che, invece, sono tipiche delle installazioni delle nuove major relase.

Ricordiamo che Windows 10 22H2 è stato rilasciato lo scorso mese e non porta in dote novità particolarmente rilevanti, ma solo miglioramenti di funzionalità esistenti al momento non meglio specificate da parte dell’azienda di Redmond. Possono installare la nuova versione del sistema operativo tutti coloro che sui propri PC eseguono già Windows 10 20H2, 21H1 e 21H2.

Un’altra importante cosa da tenere in considerazione è che allo stato attuale Windows 10 continuerà ad essere supportato da Microsoft per diversi anni, sia con il Patch Tuesday che con i Feature Update semestrali, oltre che con qualsiasi altro genere di aggiornamento, ma chiaramente tutti i principali sforzi dell’azienda saranno indirizzati al ben più recente Windows 11, così come pure l’introduzione di nuove funzionalità di rilievo.

