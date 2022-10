Windows 10 22H2: ci siamo quasi, spuntano le ISO

Ora che il rollout di Windows 11 2022 Update è in archivio, Microsoft può concentrarsi sulla distribuzione del pacchetto 22H2 per Windows 10. Come già confermato nelle scorse settimane, l’aggiornamento arriverà durante il mese di ottobre. Sebbene ancora non sia disponibile una data precisa, sembra essere quasi tutto pronto.

In arrivo l’aggiornamento 22H2 per Windows 10

C’è chi ha già individuato i link alle ISO preparate dal gruppo di Redmond: è il caso del sito TechBench. Si tratta di collegamenti che puntano al sito ufficiale, ma al momento non funzionanti. Consentiranno il download non appena la software house avrà caricato le immagini sui propri server.

In termini di novità introdotte, 22H2 non andrà certo a rivoluzionare l’esperienza offerta da Windows 10. Il pacchetto porterà comunque con sé alcune funzionalità inedite e l’immancabile elenco di bugfix per intervenire sulle sbavature riscontrate nel codice.

Qual è la data di uscita scelta per dare il via al rollout? C’è chi ipotizza già domani, martedì 4 ottobre, mentre altri sostengono possa essere la settimana successiva. Al momento, l’unica certezza è che ne sapremo di più a breve: non sarà un’attesa lunga.

Ricordiamo infine che il supporto ufficiale per il vecchio sistema operativo di casa Microsoft sarà garantito almeno fino al 14 ottobre 2025. Questo non significa però che W10 riceverà costantemente nuove funzionalità: su questo fronte, il gruppo di Redmond ha già ribadito in più di un’occasione di voler puntare sul successore W11.

A proposito, la piattaforma più recente riceverà presto l’update noto come Moment 1. Saranno incluse caratteristiche come l’organizzazione in schede degli elementi aperti in Esplora File, una nuova versione dell’app Foto, la feature nota come Actions on Copy, l’overflow per la barra delle applicazioni e nuove opzioni di condivisione con i dispositivi nelle vicinanze.

