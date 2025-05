Windows 10 22H2: Microsoft conferma bug BitLocker

Diversi utenti hanno segnalato un grave problema con Windows 10 22H2 dopo aver installato l’aggiornamento KB5058379. Microsoft ha confermato l’esistenza del bug per determinate configurazioni hardware, promettendo la distribuzione di un fix in tempo rapidi. Il supporto tecnico ha comunicato che la disattivazione di Intel TXT è una soluzione temporanea.

Problema BitLocker con processori Intel vPro

Molti utenti che usano dispositivi di Dell, HP, Lenovo e altri produttori non sono riusciti ad installare l’aggiornamento cumulativo KB5058379 del 13 maggio. Al successivo riavvio viene avviato il ripristino automatico che riporta Windows 10 22H2 allo stato precedente.

Microsoft ha confermato inoltre che in alcuni casi si verifica un “reboot loop” e viene chiesto l’inserimento della chiave BitLocker (se la funzionalità è attivata). L’azienda di Redmond scrive che il bug si manifesta sui dispositivi con processori Intel vPro (decima generazione e successive), se è attiva la Trusted Execution Technology (TXT). Installando l’aggiornamento viene terminato il processo lsass.exe (come indicato nel log degli eventi di sistema con ID 1074) e innescata la riparazione automatica.

Microsoft promette di rilasciare un fix urgente (update out-of-band) nei prossimi giorni. Gli utenti potranno scaricarlo dal Microsoft Update Catalog. Rispondendo ad un utente, il supporto tecnico dell’azienda di Redmond ha comunicato che il workaround suggerito dal sito Windows Latest è valido.

Per completare l’installazione dell’aggiornamento è necessario disattivare Intel TXT nel BIOS/UEFI, ma non è una soluzione comoda per le aziende (serve un intervento sul posto). Meglio sospendere l’installazione degli update in attesa del fix definitivo.