Windows 10, aggiornamento a sorpresa: risolti 19 bug

Microsoft continua a rilasciare aggiornamenti per Windows 10. Dopo la distribuzione della patch cumulativa di luglio 2023, ovvero del Patch Tuesday mensile, Ten ottiene un update facoltativo che anticipa parzialmente le novità del Patch Tuesday di agosto 2023. Windows 10 22H2 riceve quindi l’anteprima KB5028244, del tutto opzionale ma pur sempre importante, in quanto contiene 19 correzioni o modifiche per il sistema operativo.

Windows 10 si aggiorna, novità per la sicurezza

Gli update di Windows 10 ormai sono mere versioni di manutenzione, poiché la società di Redmond si sta oramai focalizzando su Windows 11. All’interno di questo aggiornamento, però, le novità sono alquanto essenziali. Ad esempio, l’update interessa la Blocklist dei driver vulnerabili del kernel di Windows, e aggiunge i driver a rischio di attacchi BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver).

O ancora, l’update risolve un problema correlato alla sospensione del PC e alla successiva riaccensione, atto che portava in precedenza a potenziali malfunzionamenti di display e dispositivi audio specifici. Inoltre, le VPN finalmente dovrebbero operare senza problemi e stabilire una connessione in sicurezza, quando precedentemente potevano incorrere in non pochi intoppi.

Infine, Microsoft continua ad avvertire di un bug di vecchia data con le installazioni di Windows create da supporti offline o immagini ISO che causano la rimozione di Microsoft Edge Legacy e non la sostituzione con il nuovo Microsoft Edge moderno. A quanto pare, questo disguido tecnico non è stato ancora risolto.

Per accedere ai 19 fix di questo update per Windows 10 dovrete recarvi nelle Impostazioni, poi su Windows Update e infine cliccare su “Verifica aggiornamenti”, attendendo che il sistema proceda con download e installazione.