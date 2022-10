Windows 10: bug fix nell'aggiornamento KB5018482

Microsoft ha rilasciato ieri l’aggiornamento KB5018496 per Windows 11 che include diverse novità. L’azienda di Redmond continua anche il supporto per Windows 10 (fino al 14 ottobre 2025), come dimostra la recente versione 22H2 e il nuovo update opzionale KB5018482 che include numerosi bug fix.

Aggiornamento KB5018482 per Windows 10

Come è noto, Microsoft distribuisce gli aggiornamenti cumulativi il secondo martedì di ogni mese. Nel pacchetto sono incluse le patch di sicurezza e i bug fix. Gli aggiornamenti rilasciati alla fine di ogni mese contengono solo bug fix ed eventuali nuove funzionalità. L’installazione è opzionale, quindi l’utente deve cliccare sul link “Scarica e installa“.

L’update KB5018482 verrà visualizzato in Windows Update agli utenti che usano le versioni 22H2, 21H2, 21H1 e 20H2. Al termine dell’installazione, le rispettive build diventeranno 19045.2193, 19044.2193, 19043.2193 e 19042.2193. Questo è il changelog pubblicato da Microsoft:

Risolve un problema che causa il blocco di un aggiornamento del sistema operativo

Risolve un problema che interessa tre caratteri cinesi. Quando si formattano questi caratteri in grassetto, la larghezza non è corretta

Risolve un problema che interessa i giochi Direct3D 9. L’hardware grafico smette di funzionare se non dispone di un driver Direct3D 9 nativo

Risolve problemi grafici nei giochi che utilizzano Microsoft D3D9 su alcune piattaforme

Risolve un problema che interessa Microsoft Edge quando è in modalità IE. I titoli delle finestre pop-up e delle schede sono sbagliati

Risolve un problema che interessa lo strumento lazo in un programma di editing grafico

Blocca il passaggio all’ora legale in Giordania alla fine di ottobre 2022. Il fuso orario della Giordania passerà definitivamente al fuso orario UTC + 3

I bug fix verranno aggiunti alle patch di sicurezza nell’aggiornamento cumulativo che sarà disponibile martedì 8 novembre.