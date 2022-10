Windows 11 (22H2): c'è l'aggiornamento KB5018496

Come da previsione, ha preso il via nella giornata di ieri la distribuzione del pacchetto KB5018496 destinato a Windows 11 (22H2), che porta il sistema operativo alla nuova build 22621.755. Per avviare la fase di installazione non bisogna far alto che aprire l’utility Windows Update sul PC e seguire le istruzioni mostrate sullo schermo. In alternativa, come sempre, è possibile ricorrere al download manuale passando dalle pagine del Microsoft Update Catalog.

Il pacchetto KB5018496 per Windows 11 (22H2)

Si tratta di un aggiornamento cumulativo opzionale, indirizzato a chi ha già il 2022 Update sul proprio computer. Per esteso, è indicato come “2022-10 Aggiornamento cumulativo per Windows 11 Version 22H2 per sistemi basati su x64 (KB5018496)”. Se si decide di non installarlo subito, si riceveranno comunque i bugfix e i miglioramenti apportati al codice entro il mese di novembre. Il processo impiega alcuni minuti e al termine è necessario eseguire un riavvio: meglio farlo quando non si sta lavorando.

Tra le novità introdotte in Windows 11 si segnalano quelle relative all’interfaccia della ricerca effettuata tramite la barra delle applicazioni, alla gestione dell’account Microsoft (con link diretto a quello OneDrive) nelle impostazioni, all’accesso a Gestione Attività (Task Manager) dal menu contestuale che si apre con un click dal tasto destro sulla barra delle applicazioni (non ancora accessibile da tutti).

Abbiamo citato poc’anzi i bug corretti. Ce ne sono diversi, riguardanti ad esempio la modalità Internet Explorer integrata nel browser Edge, l’anomala comparsa di linee orizzontali o verticali sullo schermo lamentata da diversi utenti, la mancata sincronizzazione del gameplay registrato attraverso Xbox Game Bar, un malfunzionamento del menu Start quando comandato da tastiera e la visualizzazione delle cartelle OneDrive in Esplora File.

