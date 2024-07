Windows 10 è stato trasformato in Windows 7

Windows 7 è ormai un sistema operativo obsoleto e superato, ma nonostante ciò continua a restare nel cuore degli utenti. Utilizzarlo oggigiorno è tuttavia ben poco raccomandabile, in quanto incompatibile con molti software e maggiormente esposto a minacce informatiche, bug e vulnerabilità a causa della mancanza di aggiornamenti, ma nel tentativo di fronteggiare la nostalgia un utente è riuscito a trasformare Windows 10 nel suo “antenato” semplicemente, si fa per dire, apportando modifiche al Registro di sistema.

Windows 10 travestito da Windows 7

Lo youtuber che gestisce il canale Come on Windows ha infatti pubblicato un video, visibile di seguito, in cui mostra come ha trasformato Windows 10 in Windows 7 modificando il Registro di sistema, oltre che i Criteri di gruppo e infine utilizzando la procedura guidata proposta da AME Wizard per eseguire il cambiamento principale.

Per chi non ne fosse a conoscenza, AME Wizard è uno strumento di modding di Windows che aiuta gli utenti a modificare il sistema operativo utilizzando i playbook, preconfezionti con le modifiche necessarie e le modifiche alle impostazioni già in atto ed eventualmente personalizzabili da parte degli utenti.

Ovviamente è bene precisare che modifiche del genere al sistema operativo possono essere apportate da chiunque, con un minimo di tempo libero e di dedizione, ma chiaramente è sconsigliabile compiere le suddette operazioni su un PC che viene usato abitualmente, ma magari su una macchina destinata a fini ludici o comunque sia secondaria, il tutto, chiaramente, non senza aver prima eseguito un backup dei dati a cui potersi rivolgere in caso di problemi.