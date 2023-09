Windows 10: Intel conferma il supporto al Wi-Fi 7

Il mese scorso, un documento emerso online suggeriva che Intel e Microsoft avrebbero potuto decidere di limitare il supporto al Wi-Fi 7 a Windows 11 e alle versioni successive del sistema operativo. Sulla base di ciò, si è ipotizzato che Windows 10 non avrebbe supportato il più recente standard per le reti wireless, ma in realtà non sarà così.

Windows 10 supporta il Wi-Fi 7

Andando più nello specifico, il documento che lasciava intendere lo scenario sopra descritto era una scheda tecnica di un prodotto che menzionava Windows 11, Linux e ChromeOS tra i sistemi operativi supportati, ma a quanto sembra Intel ha confermato che il supporto al Wi-Fi 7 arriverà anche su Windows 10.

Sebbene la società non abbia rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale ed esplicita al riguardo, almeno non al momento, Intel ha elencato due delle caratteristiche del modulo Wi-Fi 7 sul sito a rk.intel: Intel®Wi-Fi 7 BE200 e Intel® Wi-Fi 7 BE202, con nome in codice Gale Peak 2 e Misty Peak. Entrambi i dispositivi sono dotati di supporto per Windows 10 insieme a Windows 11 e Linux. È interessante notare che questa volta non vi è invece menzione di ChromeOS.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, il Wi-Fi 7 comporterà non pochi vantaggi in termini di velocità: sarà fino a 2,4 volte più veloce rispetto al Wi-Fi 6E e circa 4,8 volte più veloce rispetto al Wi-Fi 6. La velocità massima di trasmissione dati teorica per il Wi-Fi 6 è di 9,6 Gbps, mentre quella per il Wi-Fi 7 è di circa 46,1 Gbps e può contare sul doppio della larghezza di banda (canali 320 MHz contro canali 160 MHz per Wi-Fi 6).