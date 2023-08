Wi-Fi 7 solo su Windows 11 e Windows 12?

Mentre è ancora in corso il rollout delle tecnologie Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, sappiamo che l’era di Wi-Fi 7 è ormai quasi alle porte. Stando a quanto emerso, con riferimento a un documento circolato internamente a Intel (la cui autenticità non è comunque da dare per scontata), il chipmaker potrebbe non garantirne il supporto sui PC fermi alla piattaforma Windows 10, limitandosi al più recente Windows 11 e al suo successore Windows 12 atteso per la seconda metà del 2024.

Windows 10 senza supporto a Wi-Fi 7?

Come sempre accade in questi casi, l’informazione è da prendere con le pinze, poiché non proviene da una fonte ufficiale. Come si legge nell’ultima riga della tabella condivisa nel post qui sotto, tra i sistemi operativi compatibili sono citati solo W11, Linux e ChromeOS di Google. L’assenza di W12 (nome in codice Hudson Valley) è giustificata dal fatto che il gruppo di Redmond non l’abbia ancora presentato in via ufficiale, mentre quella di W10 lascia intuire un mancato supporto, attribuito alla mancanza di driver certificati dalla stessa Microsoft.

A document reveals Windows 10 doesn't support Wi-Fi 7, due to lack of Windows 10 driver certified by Microsoft.

Qualcomm and MediaTek Wi-Fi 7 don't support Windows 10 either.

Vale la pena ricordare che la fine del periodo di supporto per Windows 10 è fissata nel 14 ottobre 2025, dunque tra poco più di un biennio. Ad oggi, secondo le analisi condotte da StatCounter, la piattaforma è comunque ancora presente sul 71,14% dei computer Windows in circolazione.

Per saperne di più a proposito delle novità che saranno introdotte da Wi-Fi 7 rimandiamo all’approfondimento dedicato. Tra i vantaggi che porterà con sé, oltre ovviamente a una maggiore velocità sul fronte delle prestazioni, vale la pena citare anche una migliore gestione dei flussi di dati e un incremento dell’efficienza energetica.

Tornando a W12, le ultime indiscrezioni puntano a un lancio in programma nel corso dell’autunno 2024. Il suo rilascio sarebbe frutto della nuova roadmap definita dal gruppo di Redmond, con una nuova versione del sistema operativo ogni tre anni.