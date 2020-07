Arriva l'aggiornamento KB4559004 per Windows 10

Al via nelle ore scorse il rilascio dell’aggiornamento cumulativo KB4559004 per Windows 10, un update opzionale destinato per il momento solo alle edizioni 1903 e 1909 della piattaforma che giungono così alla build 18363.997. Stando a quanto reso noto da Microsoft arriverà entro fine settimana anche per la più recente 2004 (May 2020 Update) con un changelog identico. Già disponibili i download per l’installazione manuale.

Windows 10: in rollout l’update KB4559004

Come al solito per questo tipo di aggiornamenti, nessuna nuova funzionalità, ma la risoluzione di alcuni bug. Uno di questi è quello che impediva agli utenti di accedere correttamente alla funzionalità di condivisione nelle applicazioni del pacchetto Office, un altro è invece relativo alla modalità Internet Explorer del browser Edge che creava grattacapi durante l’apertura di più file da un sito SharePoint o utilizzando anchor link.

Il pacchetto include anche una patch per il File Explorer che va a risolvere due intoppi noti da tempo: quello che impediva di eliminare le parole chiave cercate in precedenza con un click sull’apposito pulsante “X” e quello che provocava crash apparentemente inspiegabili durante la navigazione in cartelle contenenti determinate tipologie di file come le immagini in formato RAW.

KB4559004 risolve infine un bug che inseguito all’installazione dell’update KB4556799 (il tribolato Patch Tuesday di maggio) provocava il malfunzionamento dei modem LTE presenti in alcuni computer portatili con sistema operativo Windows 10.