Al via il rollout del nuovo Patch Tuesday per Windows 10, quello di luglio. Include diversi aggiornamenti destinati alla sicurezza di componenti come Microsoft Store, l’edizione Legacy del browser Edge (quella non ancora basata su Chromium) e altro. L’update porta la versione 2004 (May 2020 Update) della piattaforma alla build 19041.388.

Windows 10: il Patch Tuesday di luglio in download

Nel changelog di Microsoft figurano anche non meglio precisati miglioramenti per quanto concerne l’utilizzo di dispositivi per l’input come mouse, tastiere e pennini, una maggiore protezione mentre si eseguono alcune operazioni di base in Windows 10, cambiamenti nelle modalità di gestione e salvataggio dei file, la risoluzione di un problema che causava distorsioni grafiche in applicazioni e giochi in modalità finestra, quella di un altro bug che impediva la stampa di documenti con elementi grafici di grandi dimensioni e l’impossibilità di connettersi a OneDrive attraverso il client ufficiale.

Le versioni 1909 (November 2019 Update) e 1903 (May 2019 Update) del sistema operativo passano invece alle build 18362.959 e 18363.95 con una serie di correzioni del tutto simile. Maggiori informazioni nel documento condiviso dal gruppo di Redmond linkato a fondo articolo.

Sistemati infine i bug che a un numero non indifferente di utenti hanno creato grattacapi legati ai riavvi forzati del PC in seguito alla comparsa random di una notifica con annesso conto alla rovescia prima del reboot. La speranza è che non si verifichino intoppi come quelli che il mese scorso hanno accompagnato il debutto i Patch Tuesday nei mesi aprile, maggio e giugno.