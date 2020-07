Windows 10: angoli arrotondati per il menu Start?

Da qualche settimana sappiamo con certezza che in futuro Windows 10 accoglierà un restyling del menu Start (le immagini sono visibili nella galleria a fondo articolo). Il debutto potrebbe avvenire nella primavera del prossimo anno con l’arrivo dell’aggiornamento 21H1. Oggi torniamo sul tema per via della comparsa su un sito ufficiale di uno screenshot che mostra la componente caratterizzata da elementi con angoli arrotondati.

W10: angoli arrotondati per gli elementi del menu Start

L’immagine allegata qui sotto è tratta dal portale Tips che raccoglie consigli e suggerimenti su come sfruttare al meglio Windows 10 e le sue funzionalità. Come si può notare i riquadri delle applicazioni così come la barra di ricerca hanno un design differente rispetto a quello attuale e persino a quello anticipato all’inizio del mese.

Nulla di rivoluzionario o in grado di spostare il giudizio sulla piattaforma. Si tratta comunque della testimonianza di come Microsoft sia costantemente al lavoro con l’obiettivo di perfezionarne ogni aspetto, anche se relativo a fattori prettamente estetici. Detto questo, il lavoro per gli ingegneri di Redmond non manca nemmeno per quanto concerne performance e stabilità.

Al momento non è dato a sapere se il cambiamento è solo oggetto di una sperimentazione temporanea oppure destinato al debutto. Non è da escludere che possa accompagnare al lancio la versione 10X del sistema operativo, proprio ieri protagonista di nuove indiscrezioni che la vorrebbero destinata anzitutto ai PC low cost ancor prima che a dispositivi dual screen e pieghevoli come annunciato nell’autunno dello scorso anno con la presentazione di Surface Neo.