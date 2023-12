Windows 10 Mobile resuscita su un MacBook Pro

Windows 10 Mobile ha raggiunto formalmente la sua fine del ciclo di vita a gennaio del 2020, dopo un trascorso tutt’altro che glorioso nel segmento smartphone. Per la gioia di coloro che, però, hanno apprezzato il sistema operativo mobile di casa Microsoft, lo youtuber del canale Nobel Tech lo ha “riesumato” e lo ha reso fruibile su un MacBook Pro di Apple.

Windows 10 Mobile in azione su un MacBook Pro

Come dimostrato nel seguente video, dopo aver fatto qualche tentativo, lo youtuber è riuscito ad installare Windows 10 Mobile su un vecchio MacBook Pro con processore Intel, che nativamente supportava l’installazione di Windows 10 desktop, a differenza dei più recenti modelli che si basano su Apple Silicon, come nel caso di quelli presentati lo scorso ottobre. Nei primi secondi del filmato, infatti, si vede la famigliare schermata di Boot Camp di selezione del sistema operativo.

Come visibile, non solo Windows 10 Mobile si avvia senza alcun genere di problema, ma vengono rilevate correttamente anche diverse risorse hardware del MacBook, come display, batteria, tastiera e mouse. Sembrano però assenti connettività, accelerazione grafica/GPU e varia altre tecnologie più sofisticate.

Il video mette in luce anche e soprattutto come il sistema operativo si adatti e scali correttamente su uno schermo di grandi dimensioni. Pur essendo state progettate per i telefoni, le app Microsoft si adattano infatti in modo notevole al display da 13 pollici del MacBook. Questo fenomeno è possibile grazie a UWP, una piattaforma di app adattabile che supportava un framework UI, permettendo agli sviluppatori di scalare facilmente l’interfaccia utente sia su schermi grandi che piccoli.