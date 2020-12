Compaiono oggi a sorpresa (condivise sulle pagine del sito Windows Latest) le prime immagini della nuova interfaccia di Windows 10. Sono il frutto di un progetto messo in campo da Microsoft, noto internamente come Sun Valley e già protagonista nei mesi scorsi di alcune indiscrezioni.

Sun Valley: la nuova interfaccia di Windows 10

Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire per tutti con il major update 21H2 atteso entro la seconda metà del prossimo anno. In queste ore il gruppo di Redmond sta però aggiornando alcune delle sue applicazioni di sistema permettendo così di dare un primo sguardo a cosa cambierà: anzitutto bordi arrotondati e animazioni inedite. Si tratta quasi certamente di un test destinato a una piccola porzione di utenti. Nello screenshot qui sotto il nuovo look di Sveglie e Orologio basato su WinUI 3 e sulle linee guida del Fluent Design.

Nella GIF qui sotto invece lo stile delle animazioni che saranno adottate da Windows 10 con l’arrivo di Sun Valley.

Anche il menu Start, il Centro Notifiche e la Barra delle Applicazioni saranno interessate dal restyling. Occhi puntati sulle build di anteprima in arrivo a partire dalle prossime settimane.