Windows 10 October 2018 Update, problema per iCloud

Quello dell’October 2018 Update è senza alcun dubbio il rollout più tribolato dall’esordio di Windows 10. Prima l’avvio della distribuzione, poi lo stop legato alla sparizione dei file. La scorsa settimana la nuova disponibilità dell’aggiornamento, ma non tutto sembra essere andato per il verso giusto: si parla ora di un problema che interessa gli utenti del servizio iCloud.

Windows 10 October 2018 Update e iCloud

Questa volta la responsabilità sembra però non essere da attribuire a Microsoft, almeno non del tutto. Chi si affida alla piattaforma Apple per la sincronizzazione dei contenuti in seguito all’update può incontrare difficoltà e malfunzionamenti nella gestione degli Album Condivisi. L’incompatibilità è stata confermata con la versione 7.7.0.27 del client messo a disposizione dalla mela morsicata e si attende ora il rilascio di un aggiornamento per il software. Ecco quanto si legge sulle pagine del supporto ufficiale.

Apple ha identificato un incompatibilità con iCloud per Windows (versione 7.7.0.27): gli utenti potrebbero incontrare problemi nell’aggiornare o sincronizzare gli Album Condivisi dopo aver effettuato l’update di Windows 10 alla versione 1809.

Microsoft e Apple al lavoro

Al fine di evitare che gli utenti incontrino il problema segnalato, Microsoft ha interrotto la distribuzione dell’October 2018 Update a coloro che nel proprio dispositivo hanno installato iCloud. Per loro il rollout proseguirà solamente una volta risolto l’intoppo e il consiglio è di non forzare la procedura tramite Windows Update o Media Creation Tool. Nel caso in cui invece la versione 1809 del sistema operativo fosse già presente nel PC, verrebbe impedita l’installazione della release di iCloud affetta dal malfunzionamento. Il gruppo di Redmond e quello di Cupertino sono già al lavoro per trovare una soluzione, ma non è dato a sapere quanto ci sarà da attendere.

Microsoft è al lavoro con Apple per fornire attraverso un prossimo rilascio una versione di iCloud compatibilie con Windows 10 1809.

Tra gli altri problemi legati a Windows 10 October 2018 Update già segnalati e riconosciuti da Microsoft, elencati nelle pagine del supporto ufficiale, anche quelli relativi a un comportamento non previsto del browser Edge con le schede video AMD Radeon HD2000 e HD4000, a una gestione errata delle VPN, a un’incompatibilità con alcuni software Trend Micro e un’errata gestione dei drive presenti all’interno del network.