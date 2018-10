Windows 10, l'aggiornamento è disponibile

Nella serata dei nuovi Surface, Microsoft ha annunciato altresì il rilascio ufficiale di Windows 10 October 2018 Update. Sebbene il rilascio fosse inizialmente previsto per il 9 ottobre prossimo (ed il rollout automatico tramite Windows Update rimane confermato in tale data), fin da oggi è possibile accedere all’aggiornamento avviando semplicemente il download e l’installazione manuale.

Al click viene scaricato un tool di assistenza da 5,8MB con il quale è possibile dare il via all’aggiornamento del sistema operativo alla versione 1809. Per pochi giorni il download rimarrà un’esclusiva per quanti intendono passare subito alla nuova versione, mentre fin dalla prossima settimana il rollout inizierà a coinvolgere progressivamente ed automaticamente ognuno degli oltre 700 milioni di utenti che oggi utilizzano un device con Windows 10 installato.

Windows 10 October Update: le novità

Le novità incluse nell’aggiornamento di ottobre del sistema operativo sono ormai note da tempo, in quanto la release fa seguito ad una serie di step intermedi che hanno consentito di effettuare un ampio test dell’aggiornamento sui sistemi dei tester interessati. Tra le novità più interessanti si segnalano la Cloud Clipboard (funzione che consente di effettuare un copia/incolla remoto tra più dispositivi), un nuoto strumento per gli screenshot, nuove modalità di interazione con lo smartphone ed infine la “dark mode“, un nuovo tema scuro da applicare su Esplora Risorse.

Gli aggiornamenti di Windows 10, disponibili a cadenza semestrale, rappresentano il cuore del nuovo patto siglato tra Microsoft e la propria utenza: con Windows 10 il sistema operativo è diventato un vero e proprio servizio, per il quale l’utente riceve aggiornamenti semestrali relativi alle funzionalità e che si aggiungono agli aggiornamenti mensili focalizzati sulla sicurezza.

Il prossimo aggiornamento di Windows 10 è previsto per il prossimo mese di aprile.