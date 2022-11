Windows 10: problemi con la barra delle applicazioni

Coloro che utilizzano Windows 10 probabilmente avranno avuto modo di notarlo: c’è qualcosa che non va con la taskbar. Le difficoltà sono state riconosciute da Microsoft stessa, che nel corso delle ultime ore ha fatto sapere che sui PC che eseguono le versioni 20H2, 21H1, 21H2 e 22H2 del suo penultimo sistema operativo potrebbe verificarsi uno strano bug che causa la scomparsa momentanea della taskbar. Inoltre, l’intero OS potrebbe andare in blocco.

Windows 10: problemi con la taskbar e blocco del sistema

La problematica, tutt’altro che di poco conto, fortunatamente è però già da considerarsi un brutto ricordo, in quanto il colosso di Redmond non solo ha comunicato di essere a conoscenza della situazione, ma ha altresì fatto sapere di aver implementato le correzioni necessarie. I dispositivi interessati andranno infatti a ripristinare automaticamente la loro normale operatività entro 24 ore.

Coloro che lo desiderano, tuttavia, possono accelerare la procedura di correzione riavviando il sistema o applicando un criterio di gruppo speciale (solo nel caso dei PC aziendali), procedendo come spiegato da Microsoft stessa nella documentazione ufficiale.

Ricordiamo che la funzione di ripristino dei problemi noti, altrimenti nota come KIR, che viene sfruttata in questo caso è spesso adoperata da Microsoft per far fronte ai bug di Windows in maniera rapida e indolore, come si suol dire, senza richiedere ulteriori aggiornamenti o patch.

Resta fermo il fatto che Microsoft deve ancora provvedere a risolvere svariate altre problematiche sui suoi sistemi, tra cui rientrano quelli con l’autenticazione Kerberos che fanno riferimento pure a Windows 11.