Windows 10: risolto il bug NTFS, ma solo per pochi

Microsoft ha risolto il bug che causava la corruzione del file system NTFS di Windows 10. Purtroppo l’azienda di Redmond ha incluso il fix solo nella build 21322 distribuita nel canale Dev riservato agli iscritti al programma Insider. Non è noto quando verrà rilasciato a tutti gli utenti.

Bug NTFS: fix solo per pochi

Il bug causa la corruzione della struttura del file system NTFS, se viene digitato il comando C:\:$i30:$bitmap . Windows 10 visualizza il messaggio di errore “Il file o la directory è danneggiato o illeggibile“ e chiede all’utente di riavviare il computer per eseguire il controllo e la riparazione del file system con l’utility Check Disk.

Microsoft aveva comunicato che il disco non è effettivamente danneggiato e che Check Disk risolve il problema. In realtà diversi test confermano che il tool non corregge nulla. Anzi in alcuni casi, il computer non si riavvia più dopo un secondo Check Disk.

L’azienda di Redmond non ha distribuito il fix con l’aggiornamento cumulativo di febbraio, probabilmente perché non lo ritiene un problema di sicurezza. Il bug è stato al momento risolto nella build 21322, quindi solo per gli iscritti al programma Insider. In alternativa, gli utenti possono installare una patch non ufficiale che blocca l’esecuzione dei comandi contenenti la stringa :$i30: .

La corruzione del file system può essere causato anche digitando il pericoloso comando nella barra degli indirizzi del browser. Per questo motivo, Mozilla ha aggiunto un filtro a partire da Firefox 85.0.1. Nelle note di rilascio è infatti scritto che il fix “impedisce l’accesso a percorsi speciali NTFS che potrebbero causare il danneggiamento del file system”.