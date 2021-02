Anticipato la scorsa settimana dal rilascio di un altro aggiornamento (per qualcuno purtroppo accompagnato dalla comparsa del temuto Blue Screen of Death), ecco il Patch Tuesday di febbraio 2021 per Windows 10. L’aggiornamento cumulativo è disponibile per il download: per avviare il processo di scaricamento e installazione non bisogna far altro che aprire l’utility Windows Update.

Windows 10: in download il Patch Tuesday di febbraio

Sono in totale 56 i problemi di sicurezza risolti da Microsoft, riguardanti il sistema operativo e altri software. Per uno di questi (“Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability”, la vulnerabilità CVE-2021-1732) sono già stati individuati exploit e attacchi, altri sei sono stati resi noti in passato dando così ai malintenzionati tempo a sufficienza per organizzare le loro azioni e nove sono invece stati etichettati dal gruppo di Redmond come “critici”. Per farla breve, meglio non attendere oltre e procedere subito all’update.

Entro quest’anno la piattaforma Windows 10 accoglierà un importante restyling dell’interfaccia al momento noto agli addetti ai lavori come Sun Valley, pensato per intervenire su elementi chiave della UI come il Centro Notifiche. Nel corso dei prossimi mesi sarà invece il turno del debutto ufficiale di Windows 10X, una nuova incarnazione del sistema operativo ottimizzata in modo da dare il meglio di sé sui laptop andando a confrontarsi direttamente con Chrome OS di Google.