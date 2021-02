La scorsa settimana Microsoft ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento opzionale etichettato come KB4598291 per la piattaforma Windows 10 con l’obiettivo di andare a risolvere diversi bug riscontrati nelle versioni 20H2 (October 2020 Update) o 20H1 (May 2020 Update) del sistema operativo. Purtroppo il pacchetto sembra aver portato con sé alcuni nuovi problemi.

KB4598291: problemi per l’ultimo update di Windows 10

Stando ai feedback raccolti per qualcuno il processo di installazione non va a buon fine mostrando un messaggio di errore e iniziando subito a rimuovere i file temporanei per tornare alla release precedente. C’è poi chi lamenta di aver incontrato malfunzionamenti e crash per la libreria DirectPlay (DirectX) durante l’esecuzione dei titoli videoludici, tra questi anche World of Warcraft.

Le correzioni contenute nell’aggiornamento KB4598291 saranno incluse nel Patch Tuesday di febbraio in arrivo entro i prossimi giorni per Windows 10, si spera senza i nuovi bug emersi. Tra queste una riguarda l’integrazione del comando Alt+Tab nel browser Edge per la gestione delle schede aperte durante le sessioni di navigazione. Altre invece l’avvio di alcuni giochi in modalità full screen, l’utilizzo delle combinazioni di tasti Ctrl+Caps Lock e Alt+Caps Lock, la mancata apertura di documenti sul desktop e gli archivi ZIP. Anno nuovo, vecchi problemi per Microsoft.