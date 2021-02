In fase di rilascio il nuovo aggiornamento KB4598291 per Windows 10, destinato ai PC con installata la versione 20H2 (October 2020 Update) o 20H1 (May 2020 Update) del sistema operativo. È indicato come un update cumulativo e opzionale, dunque non viene applicato senza prima aver ottenuto il via libera da parte dell’utente.

Windows 10 KB4598291: fix prima del Patch Tuesday

Il processo di download e installazione può essere avviato direttamente con un click su “Scarica e installa” in Windows Update (come mostra lo screenshot qui sotto) lasciando che sia il dispositivo a gestirlo oppure eseguito in modalità manuale attraverso l’Update Catalog di Microsoft (link a fondo articolo). Il changelog pubblicato dal gruppo di Redmond fa riferimento alla correzione di bug che da diverso tempo affliggono la piattaforma.

Tra i problemi risolti quello che ha interessato l’integrazione del comando Alt+Tab nel browser Edge con l’obiettivo di evolvere la gestione delle schede durante le sessioni di navigazione online. Ancora, l’aggiornamento include un fix destinato a chi avviando un gioco in modalità full screen si è trovato di fronte a un blocco improvviso del computer. Altri bug sistemati riguardano malfunzionamenti dei comandi Ctrl+Caps Lock e Alt+Caps Lock, la mancata apertura di documenti presenti sul desktop e gli archivi compressi ZIP.

Tutto questo sarà ad ogni modo presente nel prossimo Patch Tuesday di Windows 10 atteso per la giornata di martedì 9 febbraio.