Windows 10, configurazione rapida dal cloud

Microsoft ha annunciato un nuovo servizio che permette di velocizzare la configurazione dei dispositivi aziendali. Windows 10 Cloud Configuration consente agli amministratori IT di scegliere le impostazioni ottimali per il sistema operativo e le principali applicazioni business. La novità non è il Cloud PC, del quale circolano indiscrezioni da diversi mesi.

Windows 10: configurazione cloud

Windows 10 Cloud Configuration è in breve una configurazione standardizzata per i dispositivi Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise e Windows 10 Education che viene distribuita tramite Microsoft Endpoint Manager. Non richiede nessuna licenza aggiuntiva, oltre a quelle in possesso dell’azienda. Il servizio può essere sfruttato per configurare nuovi dispositivi o quelli già acquistati.

Microsoft spiega che la configurazione cloud è adatta per le aziende con un numero limitato di applicazioni personalizzate (line of business) installate direttamente sui dispositivi o utilizzate mediante virtualizzazione. Gli amministratori IT possono velocizzare la configurazione di vari aspetti, come gli account dei dipendenti con Azure Active Directory, Windows Update for Business, Microsoft BitLocker, Microsoft Edge, Microsoft Teams e Microsoft OneDrive for Business.

È possibile anche aggiungere le app Microsoft 365, ma questo step è opzionale. Non è necessario reinstallare Windows 10, ma l’operazione è consigliata per rimuovere app, account e file, in modo da avere le massime prestazioni. Gli amministratori IT possono eventualmente utilizzare Windows Autopilot.

Sul sito ufficiale è stata pubblicata una guida passo-passo che elenca i requisiti minimi e spiega in dettaglio le procedure per effettuare la configurazione cloud.