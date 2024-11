Windows 10: risolto il bug che non faceva aggiornare le app

Negli ultimi giorni, Microsoft ha informato gli utenti di Windows 10 che il sistema operativo ha avuto problemi ad aggiornare le applicazioni confezionate dal Microsoft Store. Le app coinvolte indicano che si è verificato un errore in fase di aggiornamento, il che impedisce agli utenti di ottenere le ultime versioni disponibili. Fortunatamente, il bug è stato prontamente risolto con un nuovo aggiornamento per lo stesso Windows.

Windows 10: KB5046714 per risolvere il bug delle app che non si aggiornando

In base a quanto riferito da Microsoft nelle scorse ore, gli utenti possono adesso correggere il problema relativo all’impossibilità di aggiornare le app installando l’update KB5046714 per il sistema operativo, ovvero l’ultimo aggiornamento non di sicurezza per la versione 22H2 di Windows 10.

Sebbene il bug sia stato corretto negli aggiornamenti non di sicurezza di novembre 2024, Microsoft ha dichiarato che il problema non era correlato a nessun aggiornamento di Windows. È stato causato da una versione WinAppSDK 1.6.2, che è stata pubblicata il 12 novembre 2024 e poi prontamente ritirata dopo i rapporti degli utenti.

Gli aggiornamenti non di sicurezza per Windows 10 e 11 di solito passano inosservati agli occhi degli utenti in quanto non sono obbligatori. Tuttavia, a volte, installarne uno è necessario per risolvere un problema critico o ricevere un importante aggiornamento delle funzionalità.

Da tenere presente che la scorsa settimana il colosso di Redmond aveva rilasciato la build 19045.5194 (ovvero l’update KB5046714) di Windows 10 24H2 per i canali Beta e Release Preview. Quella per il canale Beta è stata l’ultima in quanto il canale verrà chiuso (era stato aperto all’inizio di giugno).