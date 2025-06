Windows 11 e 10: Microsoft rilascia diversi bug fix

Microsoft ha rilasciato due aggiornamenti per Windows 11 e 10 che correggono diversi bug. Quello più fastidioso riguarda Windows 11 24H2 e impedisce di installare gli aggiornamenti del sistema operativo tramite Windows Update. Gli utenti che usano ancora Windows 10 22H2 possono invece scaricare l’update opzionale KB5061087.

Il fix per Windows 11 24H2 è denominato Windows Configuration Update (KB5062324). Come molti utenti hanno certamente scoperto, Windows Update potrebbe mostrare strani messaggi di errore. La ricerca degli aggiornamenti si blocca e l’utente deve riavviare il computer.

L’aggiornamento KB5062324 corregge il problema e la procedura di download riprende a funzionare (ma serve ancora il riavvio del computer). Il Windows Configuration Update può essere scaricato attivando l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Impostazioni > Windows Update . In alternativa è possibile installare l’aggiornamento opzionale KB5058499 che include una soluzione permanente.

Windows 10 22H2 KB5061087

Microsoft ha rilasciato anche l’aggiornamento opzionale KB5061087 per Windows 10 22H2. Non ci sono nuove funazionalità, in quanto il sistema operativo è prossimo al pensionamento (ma si può ottenere un altro anno di aggiornamenti).

Le uniche due novità riguardano gli utenti europei e sono state introdotte da Microsoft per rispettare il Digital Markets Act. Quando viene impostato un nuovo browser predefinito, la relativa icona viene aggiunta automaticamente alla barra delle applicazioni e al menu Start. Inoltre è possibile associare al browser i file HTTP e PDF.

Con l’aggiornamento viene anche installata la versione 8.13.0 del tool curl. Ci sono infine i fix per diversi bug. Microsoft ha corretto ad esempio il problema che impediva la scansione con le stampanti multifunzione. Risolti anche i bug per impedivano l’avvio del menu Start e la visualizzazione della jump list nel menu Start.