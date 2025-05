Windows 11 24H2: aggiornamento opzionale KB5058499

Dopo quello per Windows 11 23H2, Microsoft ha distribuito l’aggiornamento opzionale KB5058499 di Windows 11 24H2. Include tutte le novità della build 26100.4188 rilasciata per gli Insider il 19 maggio. È disponibile anche l’update KB5058481 di Windows 10 22H2.

Windows 11 24H2 KB5058499: novità

L’aggiornamento KB5058499 è opzionale, in quanto non include le patch di sicurezza che verranno aggiunte nell’update del 10 giugno. Gli utenti devono quindi installarlo manualmente tramite Windows Update o Microsoft Update Catalog. Al termine della procedura, la build di Windows 11 24H2 sarà 26100.4202.

Le novità sono piuttosto numerose. Alcune riguardano esclusivamente i Copilot+ PC, in particolare la funzionalità Click to Do:

La nuova azione Chiedi a Copilot permette di chiedere all’assistente informazioni sul testo o l’immagine selezionata.

Selezionando un blocco di testo con Win + clic del mouse o Win + Q verrà mostrate le opzioni per riassunto, riscrittura e creazione di un elenco puntato.

Click to Do è ora disponibile in Europa con azioni sul testo in inglese, spagnolo e francese.

È possibile aprire Click to Do con il pulsante della stilo (se presente) e aggiungere Click to Do al menu della stilo.

Altre due novità riguarda Windows Search:

È possibile cercare un’impostazione digitando una richiesta nel campo di ricerca della barra delle applicazioni, senza specificare il nome esatto.

In Europa è possibile anche cercare le foto sul cloud tramite linguaggio naturale (solo su Copilot+ PC con chip Snapdragon).

Gli utenti possono aprire l’app Copilot con Win + C e personalizzare il tasto Copilot nelle impostazioni. Per attivare l’interazione vocale si può tenere premuto Win + C o il tasto Copilot per due secondi.

L’aggiornamento include inoltre la funzionalità che consente di riprendere su PC il lavoro iniziato sui file OneDrive dallo smartphone (Android e iOS). Se è disponibile uno schermo compatibile è possibile avviare lo streaming HDR quando HDR è disattivato e usare Dolby Vision indipendentemente da HDR.

Infine, in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema è stata aggiunta una sezione con le domande più frequenti su compatibilità, configurazione e prestazioni.

Novità in Windows 11 22H2 KB5058481

Le tre novità incluse nell’aggiornamento riguardano il calendario. Vengono mostrati i secondi, gli eventi per un periodo fino a 30 giorni e una descrizione testuale per il pulsante Meteo. Al termine dell’installazione, la build sarà 19045.5917. Il supporto per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025.