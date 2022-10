Windows 11 22H2: login impossibile con Windows Hello

Nuova puntata della serie “Problemi con Windows 11 22H2“. Microsoft ha confermato che, dopo aver installato l’aggiornamento, su alcuni computer non è possibile effettuare il login con Windows Hello. È stato quindi applicato il noto “compatibility hold” che impedisce il download di Windows 11 2022 Update fino alla risoluzione definitiva del bug. L’ennesimo inconveniente si aggiunge a quelli presenti nell’elenco ufficiale e agli altri segnalati dagli utenti.

Windows Hello non funziona più

Windows Hello è la funzionalità, disponibile anche in Windows 10, che permette di accedere al computer usando PIN, riconoscimento facciale o impronta digitale. Le ultime due opzioni richiedono ovviamente un hardware adeguato, ovvero una webcam ad infrarossi e un lettore di impronte digitali. Il problema confermato da Microsoft riguarda l’uso della sicurezza avanzata che richiede altri componenti hardware e software, tra cui il TPM 2.0.

Dopo aver installato Windows 11 22H2, Windows Hello non funziona più. Ciò si verifica per i dispositivi sui quali era già attiva la funzionalità prima dell’aggiornamento. La soluzione provvisoria è utilizzare la password per effettuare il login al sistema. Microsoft sconsiglia di non forzare l’installazione fino alla risoluzione definitiva del problema.

Il fix è incluso nell’aggiornamento facoltativo KB5017389 del 30 settembre, quindi verrà sicuramente incluso nell’aggiornamento cumulativo di questa sera. Nei prossimi gironi è prevista la rimozione del “compatibility hold” per consentire il download di Windows 11 22H2 da Windows Update.

Questo è solo l’ultimo dei problemi confermati da Microsoft o segnalati dagli utenti. Tra i bug introdotti da Windows 11 22H2 ci sono quelli relativi alle stampanti, al desktop remoto e alla copia dei file.