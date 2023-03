Windows 11 23419: c'è lo shortcut per registrare lo schermo

Questa settimana, per gli utenti del programma Windows Insider è stata rilasciata la build 23419 di Windows 11, la quale porta in dote la già nota possibilità di mostrare i secondi per l’orologio di sistema. È stata però scovata anche un’altra piccola, ma decisamente interessante novità: la possibilità di utilizzare una scorciatoia da tastiera per effettuare la registrazione dello schermo.

Windows 11: registrazione schermo con shortcut

Alcuni utenti su Twitter hanno per l’appunto notato che Microsoft sta testando una nuova sequenza di tasti, ovvero Win+Shift+R , per effettuare la registrazione dello schermo mediante l’app di cattura Snipping Tool.

Utilizzando la scorciatoia di tasti di cui sopra, dunque, è possibile richiamare l’app Snipping Tool e viene immediatamente avviata la registrazione di quanto visibile sullo schermo.

Come spesso accade per altre funzionalità nasconde nelle prime build di Windows, la scorciatoia non funziona come previsto e rimanda alla cattura degli screenshot, ma Microsoft pare essere intenzionata a implementarlo a stretto giro. Ad ogni modo, trattandosi di una funzione non annunciata ufficialmente è lecito che per il momento possa risultare non perfettamente fruibile.

Da tenere presente che la scorciatoia non è abilitata di default. Per poterla sfruttare è pertanto necessario attivarla preventivamente adoperando il noto tool di terze parti ViveTool, procedendo nel seguente modo.

Scaricare e installare ViveTool dalla relativa sezione su GitHub e decomprimere i file ricavati in una cartella a piacere. Usare la combinazione di tasti Win+X e selezionare Windows Terminale (Esegui come amministratore). Usare la combinazione di tasti Ctrl+Maiusc+2 per accedere al Prompt dei comandi da Windows Terminale. Accedere alla cartella che contiene i file ViveTool con il comando CD (es. se è stato inserto ViveTool in C:\Vive occorre digitare CD C:\Vive. Digitare il comando vivetool /enable /id:42063280 e premere il tasto Invio sulla tastiera. Riavviare il computer.

