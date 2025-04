Windows 11 23H2: novità della nuova build 22635.5160

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 22635.5160 (KB5053654) di Windows 11 23H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. L’unica novità riguarda Narrator (Assistente vocale), ma ci sono anche aggiornamenti per Copilot, Windows Share e Impostazioni. L’azienda di Redmond ha avviato inoltre la distribuzione di alcune funzionalità AI per i Copilot+ PC con processori AMD e Intel.

Novità della build 22635.5160

La build 22635.5160 di Windows 11 23H2 introduce la funzionalità Speech Recap per Narrator. È in pratica la trascrizione testuale della parole pronunciate dall’assistente vocale. La finestra può essere affiancata alle altre in modo da seguire la trascrizione in tempo reale.

Copilot è diventata un’app standalone. Per avviarla è ora possibile usare la combinazione di tasti Win + C. Per interagire con la voce è disponibile la funzionalità “press to talk” che si attiva tenendo premuto i due tasti per due secondi. Le stesse azioni possono essere ovviamente eseguite con il tasto Copilot (se presente).

Windows Share permette invece di modificare le immagini durante la condivisione. Sono supportati i formati .jpg, .jpeg, .dib, .png, .tif, .tiff e .bmp. Nella pagina Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema è stata invece aggiunta una sezione FAQ con le risposte alle domande più frequenti su configurazione, prestazioni e compatibilità.

Microsoft ha infine esteso le funzionalità AI di Windows 11 24H2 ai Copilot+ PC con processori AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V. Alcune sono incluse nell’aggiornamento opzionale KB5053656. Verranno rilasciate gradualmente, ma è possibile sfruttare l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update.