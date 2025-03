Windows 11 24H2 KB5053656: novità update opzionale

Dopo quelli per Windows 11 23H2 e Windows 10 22H2, Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5053656 per Windows 11 24H2. Gli utenti troveranno un lungo elenco di novità, alcune delle quali sono riservate ai Copilot+ PC con processori AMD, Intel e Qualcomm.

Novità dell’aggiornamento KB5053656

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5053656 di Windows 11 24H2, il numero di build diventerà 26100.3624. È opzionale perché non include le patch di sicurezza che verranno aggiunte all’update obbligatorio dell’8 aprile. Gli utenti devono quindi cliccare sul pulsante “Scarica e installa” in Windows Update.

L’aggiornamento include dieci novità che saranno disponibili gradualmente nel corso dei prossimi giorni. Windows 11 24H2 è la prima versione del sistema operativo che offre funzionalità AI per i Copilot+ PC. Microsoft ha quindi aggiunto sei novità dedicate per questi dispositivi.

Le prime due sono riservate ai Copilot+ PC con processori Snapdragon di Qualcomm e riguardano Windows Search. Gli utenti possono sfruttare la ricerca semantica per trovare documenti, foto e impostazioni sul computer. Non è più necessario digitare il nome esatto del file o dell’opzione, ma è sufficiente usare il linguaggio naturale. Si possono anche cercare le immagini su OneDrive (se viene usato lo stesso account Microsoft), indicando il contenuto delle foto.

Altre due novità riguardano i sottotitoli in tempo reale. Sui Copilot+ PC con processori AMD e Intel sono ora supportati i sottotitoli con traduzione da oltre 44 lingue all’inglese per videochiamate, registrazioni e streaming. Sui Copilot+ PC con processori Snapdragon è invece supportata la traduzione in tempo reale da 26 lingue (italiano incluso) al cinese semplificato.

Per tutti i Copilot+ PC viene mostrata un’icona nel system tray quando si utilizza un’app che supporta Windows Studio Effects. Infine, la funzionalità di accesso vocale supporta i comandi in linguaggio naturale sui Copilot+ PC con processori Snapdragon. Per tutti i computer sono invece disponibili i comandi in cinese tradizionale e semplificato.

L’aggiornamento aggiunge anche il layout Gamepad per la tastiera virtuale (ad esempio, pulsante X per backspace e pulsante Y per barra spaziatrice), un’icona nel system tray per l’accesso rapido alle emoji e il supporto per i widget sulla schermata di blocco (solo in Europa).